احباط عملية تسلل داعش الى جرف الصخر

2020/05/04 | 01:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قيادة عمليات الجزيرة التابعة ل الحشد الشعبي، الأحد، محاولة تسلل لفلول تنظيم "داعش" في ناحية جرف النصر شمالي بابل....

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