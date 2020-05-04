الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي مهد الجائحة

2020/05/04 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين، والتي تعتبر نقطة انطلاقة جائحة عدوى فيروس كورونا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض لليوم الـ29 على التوالي.وسجلت مقاطعة هوبي حتى الآن 68128 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.ومع ذلك لم يتم رصد أي حالات […]

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