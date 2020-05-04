زيادة في عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا في أبريل

2020/05/04 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا رقما قياسيا شهريا مرتفعا بلغ 979 قطارا خلال شهر أبريل، بزيادة 46% على أساس سنوي، وفق ما ذكرت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية.وتم نقل ما إجماليه 88 ألف حاوية مكافئة لعشرين قدما من خلال القطارات، بزيادة 50 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وخلال فترة […]

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