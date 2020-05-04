2020/05/04 | 01:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناشدتهم عبر المربد، حكومة البصرة تعلن معالجة تسريح موظفي الشيراتون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 01:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مناشدتهم عبر المربد، حكومة البصرة تعلن معالجة تسريح موظفي الشيراتون) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مناشدتهم عبر المربد، حكومة البصرة تعلن معالجة تسريح موظفي الشيراتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).