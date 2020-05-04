2020/05/04 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة من التصريحات القوية التي يمكن أن تثير قلق الكثيرين خلال الأسابيع الماضية، وأبرزها أن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم سريعا، خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات يمكن اعتبارها “مشجعة” في إطار معركة السيطرة على الوباء الفتاك الذي سبق أن وصفته بـ”عدو البشرية”.وأعلن أكبر خبير في حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: هناك أمل.. والسيطرة ممكنة على كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: هناك أمل.. والسيطرة ممكنة على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).