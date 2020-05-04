رسائل اجتماعية .. في الدراما الرمضانية ! - محمد البسفي

2020/05/04 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي يهل شهر رمضان..



لتنطلق فوهات الـ"ميديا" متعددة الجنسيات، التي باتت تمتلك جميع وسائل إعلام المجتمع المصري بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية؛ وخاصة الخمسة سنوات الفائتة، بطلقات كادت أن تُحفظ عن ظهر قلب من كثرة الإصرار على تكرارها.مسلسلات درامية ذات تمويل ضخم يتخطى حدود المليارات، طارحة مشاكل مجتمعية "ملتهبة" حقيقةً..



برامج ترفيهية لا تستهدف سوى البلاهة وشيوع السذاجة على خلفية مزدحمة برافهية ......





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