في الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال سردشت عثمان - مؤيد احمد

2020/05/04 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد قبل عشرة سنوات وفي 4 أيار 2010 قامت مجموعة مسلحة في وسط مدينة أربيل وفي وضح النهار باختطاف الطالب الجامعي الشاب سردِشت عثمان وتم العثور على جثته في الموصل مساء اليوم التالي.



وهكذا، أصبح سردشت عثمان مثل نزير عمر وسوران مامه حمه والكثيرين الاخرين ضحايا جرائم العصابات الميليشية في كوردستان.ان هذه الجريمة البشعة بحق الشاب الكاتب عقابا على مقالاته الانتقادية بوجه القوى الحاكمة في كوردستان، والتي ار ......





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