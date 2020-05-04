يوميات الحجر (15 ) وجها لوجه- الجزء 3 - حكيمة لعلا

2020/05/04 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكيمة_لعلا إن من الأشياء التي تغيب الفقر الذاتي عند مجموعة من الفئات هي مزاولتها لأعمال يومية تضمن لها حماية نفسها وأسرها من الفقر المادي المطلق.



في مدينة الدار البيضاء انتشرت مجموعة من الفيديوهات لإحياء وأسواق غير مهيكلة لم تستجب للحجر الصحي الإجباري زمن الكوفيد 19.



في أحدهم عن أحد الأسواق الغير المهيكلة تظهر مجموعة كبيرة من النساء و الرجال يزاولون التجارة بشكل مستمر بعين المكان، دار النقاش بين السلطات ......





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