مشروع قانون 22.20: شتلة تخفي غابة الاستبداد، بقلم أزنزار (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/05/04 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة أثار تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، موجة استياء كبيرة، امتدت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أحزاب حكومية وأيضا "معارضة"، في تكيف مع المزاج العام الرافض لهذا المشروع.ادعت مجموعة من الأحزاب (مشاركة في حكومة الواجهة أو مقصية عنها) "معارضة" مشروع لقانون، بمبرر تناقضه مع "المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات ......





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