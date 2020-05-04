منتجو رمديسيفير: سنصدره إلى خارج الولايات المتحدة

2020/05/04 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت عشرات الدول مواطنيها بارتداء الأقنعة عند مغادرة منازلهم، من أجل منع تفشي فيروس كورونا بين سكانها، وسط تشكيك من جانب البعض في مدى فاعليتها.وتذكر الإجراءات الحالية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة، بالإجراءات التي فرضت لمكافحة وباء الإنفلونزا الإسبانية، الذي أودى بحياة نحو 50 مليون نسمة بين عام 1918 و1920، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرساشن".

واعتبرت إجراءات مكافحة الإنفلونزا الإسبانية في الولايات المتحدة، من بين الأكبر على مر تاريخها، فقد تم اتخاذ خطوات احترازية مشددة، كغلق المدارس والكنائس والأماكن العامة.

لم يقف الأمر عند ذلك، بل تم فرض غرامات على الأشخاص الذين يسعلون، أو يعطسون، أو يبصقون أو يقبلون، ووصل الأمر إلأى حد فرض غرامات على المتحدثين خارج نطاق المنزل.

كما تم تعيين شرطة خاصة بالإنفلونزا، لاعتقال الأطفال الذين يلعبون في زوايا الشوارع وحتى في الساحات الخلفية الخاصة بالمنازل.

وقد تم اتخاذ إجراءات مشابهة أثناء تلك الجائحة، في كل من كندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وإجراءات أخرى أقل شدة في المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا، وسط رضا من جانب معظم فئات الشعب.

لكن سياسة فرض ارتداء الأقنعة واجهت في ذلك الحين اعتراضات كبيرة في الولايات المتحدة، رغم أنها كانت منتشرة بين الناس مع بداية تفشي الوباء، وقد ثار جدل مشابه لما يحدث حاليا، حول فاعلية الأقنعة.

وتغير الأمر عندما اكتشف عالم البكتيريا الفرنسي تشارلز نيكول، في أكتوبر 1918، أن فيروس الإنفلونزا يعتبر أصغر من أي فيروس آخر.

وقد انتشر الخبر سريعا حتى وصل إلى صحف أصغر بلدات أميركا، حيث تم التهكم على سياسة ارتداء الأقنعة إجباريا، التي فرضتها السلطات المحلية، باستثناء ولاية كاليفورنيا، التي جعلت ارتداءه اختياريا.

مواطنون آخرون رأوا في الأقنعة تقييدا وانتهاكا للحريات المدنية، وقد وصل الأمر إلى أن قام بعض المواطنين بثقب الأقنعة من أجل تدخين السجائر.

وفي سان فرانسيسكو، تم إنشاء رابطة مكافحة القناع، بجانب تنظيم مظاهرات وعصيانات مدنية، حيث رفض الناس ارتداء الأقنعة في الخارج أو تعمدوا ارتداءها بشكل غير مناسب، وقد سجن بعض هؤلاء لرفضهم دفع الغرامة.

وفي ولاية أريزونا، تخبرنا الصحف المحلية آنذاك، أن موظفا مصرفيا اختار السجن بدلا من دفع الغرامة بسبب عدم ارتدائه القناع، وفي الولايات الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، رفض القضاة ارتداءها في قاعات المحكمة.

وقد تعززت وجهة النظر القائلة بعدم جدوى الأقنعة، عندما تبينت إصابة 78 بالمئة من العاملات في مشفى بسان فرانسيسكو في أواخر عام 1918، رغم ارتدائهن الأقنعة جيدا. إلى جانب عدم اختلاف معدلات الوفيات في سان فرانسيسكو مقارنة بمدن في ولايات أخرى جعلت ارتداء القناع إجباريا في تلك الحقبة.

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