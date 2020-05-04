إيدير: -سيعيش- - عبد المجيد السخيري

2020/05/04 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري توفي أمس السبت 2 ماي 2020 بمستشفى "بيشا سان كلود برنار" في فرنسا، وعن عمر يناهز 71 سنة، الفنان العالمي القبائلي الأمازيغي الجزائري المعروف "إيدير"، وذلك بعد صراع مع المرض بحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية ومحلية.



"حميد شريت"، وهو اسمه الأصلي، واسمه الفني "إيدير"، ويعني بالأمازيغية "سيعيش" il vivra ، يعتبر مدرسة قائمة بذاتها في الموسيقى والفن على الصعيدين المغاربي الأمازيغي والإفريقي، وتجربة موسيق ......





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