ترامب يعلن موعد امتلاك أمريكا اللقاح ضد فيروس كورونا

2020/05/04 | 05:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة “ناشيونال مول” بواشنطن “نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام”.اضاف “الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول […]

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