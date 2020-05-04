كوفيد-19.. أوروبا تستمر في تخفيف إجراءات العزل

2020/05/04 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر أوروبا في تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا، بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر بتوتر الرفع الجزئي للقيود الاثنين.وأحصت روما الأحد، 174 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ بدء الإغلاق.

وقال بييترو غارلانتي (53 عاما) الذي كان يضع قناعا ويرتدي قفازين "أريد أخذ أمي المسنة إلى الشاطئ، هل يمكنني ذلك؟".



وأضاف بينما كان يشتري صحيفة في وسط روما "آمل أن تقول لنا صحف الصباح ما نستطيع وما لا نستطيع فعله".

"أمر مربك قليلا"

يستعد الإيطاليون الذين يخضعون لحجر صارم منذ التاسع من مارس، لدخول سلسلة من إجراءات تخفيف العزل، الاثنين، بعدما دفعوا ثمنا باهظا للوباء الذي أودى بحياة نحو 29 ألف شخص في شبه الجزيرة وخصوصا في منطقة لومبارديا (شمال).

وناشد مسؤول الخلية المكلفة مكافحة الوباء، دومينيكو أركوري، مواطنيه التزام الحذر مع بدء الإجراءات.



وقال "لا تتهاونوا (...) الاثنين تبدأ المرحلة الثانية وعلينا أن ندرك أنها ستكون بداية تحد أكبر"، مذكرا بأن "الحرية النسبية" التي ستُمنح للإيطاليين الاثنين، سيعاد النظر فيها إذا انتشر الوباء مجددا.

ينتظر الإيطاليون بفارغ الصبر القواعد الجديدة من إعادة فتح المنتزهات مع الإبقاء على مسافات بين روادها، إلى إمكان إجراء زيارات عائلية والاجتماع بأعداد محدودة، والتنقلات التي تقتصر على حي السكن، وصولا إلى غرضي العمل والصحة.

وهذه الإجراءات متفاوتة أساسا بين المناطق العشرين في البلاد، ما يؤدي إلى بعض الالتباس.

من جهة أخرى استأنفت بعض قطاعات الاقتصاد العمل (البناء والسيارات والمنتجات الفاخرة...) في 27 إبريل على المستوى الوطني.



أما المدارس فستبقى مغلقة حتى سبتمبر.

وقالت المعلمة ألساندرا كوليتي، إن "القواعد الجديدة غامضة.



أخشى أن تشكل فرصة لكثيرين ليفعلوا ما يشاؤون ويذهبوا للقاء الجميع من أقرباء وأصدقاء".

في فرنسا المجاورة والمتضررة جدا بالوباء أيضا (24 ألفا و760 وفاة)، قررت الحكومة تمديد حال الطوارئ الصحية السارية منذ 24 مارس، حتى 24 يوليو، معتبرة أن رفعها سيكون "سابقا لأوانه".

لكن إجراءات تخفيف العزل ستبدأ في 11 مايو بحذر كبير وبوتيرة متفاوتة حسب المناطق.

"سيرغموننا على العزل مجددا"

استمتع سكان إسبانيا البالغ عددهم 47 مليون نسمة ويخضعون لعزل صارم منذ منتصف مارس، من جديد، بممارسة الرياضة والتنزه في الهواء الطلق.



فخرج العديد من السكان في مدريد وبرشلونة وغيرها من المدن لممارسة رياضة الجري أحياناً في مجموعات.

وروى ماركوس أبيتوا (42 عاما) المستشار المالي في حيّ شويكا أنه استيقظ بشكل استثنائي عند الساعة السابعة صباحاً، وقال "بعد أسابيع من العزل، كنت أرغب كثيراً في الخروج والركض ورؤية العالم.



أمس كنت كطفل عشية عيد الميلاد".

لكن المتقاعد خوسيه انطونيو البالغ 65 عاما من برشلونة كان أكثر قلقاً.



وقال "إذا أراد الناس أن يصابوا بالفيروس، فليصابوا لكن النتيجة هي أنه في غضون 15 إلى 20 يوما سيرغموننا على العزل مجددا".

في ألمانيا، حيث بات رفع القيود في مرحلة متقدمة، تفتح المدارس بدءاً من الاثنين في بعض المقاطعات.

وفي النمسا، عادت الحياة للشوارع التجارية في فيينا، مع فتح بعض المتاجر، بينما يتواصل تخفيف العزل في الدول الاسكندنافية التي لا تزال تفرض قيوداً وتباعداً اجتماعياً.

وفي أوروبا الشرقية، تفتح المقاهي والمطاعم أبوابها، الاثنين، في سلوفينيا والمجر، باستثناء العاصمة بودابست.



وفي بولندا، يستأنف العمل في الفنادق والمراكز التجارية والمكاتب وبعض المتاحف أيضاً.

في بريطانيا، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بكشف خطة رفع العزل هذا الأسبوع.



وسجل تراجع في عدد الوفيات (315 في 24 ساعة).

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