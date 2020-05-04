كردستان العراق يعيد فتح معبر حدودي آخر مع ايران

2020/05/04 | 06:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر خبرية بان منطقة كردستان العراق اعاد فتح معبر "بشتة سرتك" الحدودي مع ايران كان قد اغلق قبل اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (ك...

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