قسد تعلن السيطرة على سجن يحتجز عناصر لداعش بعد عصيان دام 24 ساعة

2020/05/04 | 06:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على أحد أكبر السجون التي تضم معتقلين من تنظيم «#داعش» في مدينة #الحسكة وذلك بعد عملية عصيان شهدها السجن منذ مساء أمس السبت.وقال “كينو كبريل” المتحدث باسم #قسد في…

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