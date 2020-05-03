حفلَة “عيد ميلاد” تتسبّب بعشرات الإصابات بـ “كورونا” في العراق

2020/05/04 | 06:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن قرار رفع الحظر الكلي وتحويله إلى جزئي لم يكن صحيحاً إلى حد ما، بخاصة مع عدم التزام الناس في #العراق بقرارات الحظر جراء #كورونا عندما كان شاملاً أصلاً.عدم الالتزام هذا، وقلّة الوعي…

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