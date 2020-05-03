القبض على 14 مشتبهاً بحادثة مقتل الطفلة السورية في إسطنبول

2020/05/04 | 06:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوّات الأمن التركية اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على 14 مشتبهاً بقضية مقتل الطفلة السورية “راما محمد قربالي” في ولاية #إسطنبول التركيّة.وبدأ الأمن بإجراء التحقيقات مع المشتبه بهم كما تم ضبط ثلاث أسلحة…

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