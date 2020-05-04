2020/05/04 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية ان رئيس كتلة السَند الوطني في البرلمان العراقي أحمد الأسدي أكد ان كتلة الفتح لن تبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: الفتح لن يبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: الفتح لن يبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).