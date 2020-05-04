شاهد.. الطيران العراقي ينتقم للحشد الشعبي

2020/05/04 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان للحشد الشعبي أنّ قواته تصدّت لهجوم نفذه ارهابيو جماعة داعش الارهابية في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد....

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