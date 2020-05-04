الحكومة العراقية تتوقع ارتفاع نسبة الفقر في البلاد لأكثر من 20%

2020/05/04 | 07:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير التخطيط نوري الدليمي إن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة وتتركز في محافظات الجنوب.

وقال الدليمي في مقابلة مع صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين "لقد بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018".

واستدرك بالقول ان "النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة، وتتباين النسب بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة، ونتوقع أن تكون نسب الفقر قد شهدت ارتفاعا في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم".

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