غير الحمى والسعال.. أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا

2020/05/04 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق خبراء الصحة ومنظمة الصحة العالمية على ثلاثة أعراض رئيسية لفيروس كورونا المستجد وهم الحمى والسعال وضيق التنفس، إلا أن الوضع مختلف عند كبار السن، فغالباً ما تظهر عليهم أعراض "غير نمطية" تعقد جهود تحديد العلاج المناسب لهم.وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" فإن كبار السن عند إصابتهم بفيروس كورونا، ينامون أكثر من المعتاد أو يتوقفون عن الأكل، وقد يبدو أنهم غير مبالين أو مرتبكين بشكل غير عادي، وقد يصابون بدوار ويسقطون، وفي بعض الأحيان يتوقفون عن الكلام.

من جانبه، قال الدكتور كاميل فوغان، رئيس قسم أمراض الشيخوخة وعلم الشيخوخة في جامعة إيموري في الولايات المتحدة: "في ظل الكثير من الظروف، لا يتعامل كبار السن بطريقة نموذجية مع الأمراض، ونحن نرى ذلك مع فيروس أيضًا"، مشيراً إلى أن السبب يتعلق بكيفية استجابة الأجسام للمرض والعدوى.

بينما أكد الدكتور غوزيف أوسلاندر، أستاذ طب الشيخوخة في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا، أنه في الأعمار المتقدمة قد تتأثر الاستجابة المناعية لشخص ما وقد تتغير قدرته على تنظيم درجة الحرارة.

وأوضح "الأمراض المزمنة الكامنة يمكن أن تخفي أو تتداخل مع علامات العدوى، فبعض كبار السن، سواء من التغيرات المرتبطة بالعمر أو من مشاكل عصبية سابقة مثل السكتة الدماغية، يغيرون ردود فعلهم تجاة الأمراض، وقد لا يتمكن آخرون من ضعف الإدراك من إظهار أعراضهم".

ويُعد التعرف على علامات المرض أمرا مهما، فإذا لم يتم التعرف على الأعراض المبكرة لفيروس كورونا، فقد تتدهور صحة كبار السن قبل الحصول على الرعاية اللازمة.

أعراض كبار السن

وأفادت الدكتورة قورات الدين سيد، طبيبة أمراض الشيخوخة في أتلانتا، أن رجلاً في الثمانينيات من العمر عالجته في منتصف مارس على مدى أيام من الفيروس، عند إصابته لم تظهر عليه أعراض الحمى والسعال، بل توقف عن المشي وأصبح يعاني من العطس فقط.

بدوره، قال الدكتور سام تورباتي، المدير الطبي لقسم طوارئ روث وهاري رومان في مركز سيدرز سيناي الطبي، إن كبار السن عن إصابتهم بالفيروس تظهر عليهم أعراض الضعف والجفاف والارتباك الشديد ويتوقفون عن المشي وتختفي قدرتهم على الكلام.

كما أخبر الدكتور أنتوني بيري، أستاذ مشارك في طب الشيخوخة في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، عن امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا تعاني من الغثيان والقيء والإسهال، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس في غرفة الطوارئ، بعد تلقي السوائل الوريدية والأوكسجين والأدوية بسبب اضطرابها المعوي، عادت إلى المنزل بعد يومين وهي في حالة جيدة.

وأضاف أنه عالج مريضا آخر في الثمانينات من العمر لم تظهر عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس بل الغثيان والقيء.

الدكتور سيلفان نغوين، أخصائي أمراض الشيخوخة في مركز مستشفى جامعة لوزان، بدوره، وضع قائمة بالأعراض النموذجية وغير النمطية في مرضى كورونا الأكبر سناً من أجل نشرها في مجلة "Revue Medicale Suisse"، وهي: الهذيان والسقوط والتعب والخمول وانخفاض ضغط الدم والبلع المؤلم والإغماء والإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وفقدان الشم والتذوق.

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