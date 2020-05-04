وفاة فنان كوردي معروف في احدى مستشفات اربيل

2020/05/04 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الفنان الكوردي المعروف سعيد كباري يوم الاثنين عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.

وقالت مصادر صحفية ان كباري قد فارق الحياة في الساعات الاولى من صباح اليوم في مستشفى "سردم" في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد تدهور حالته الصحية.

وتردت الحالة الصحية لكباري قبل ايام جراء اصابته بمرض عضال نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكباري من مدينة الحسكة في كوردستان سوريا عرف عنه بالقاء الاغانية الثورية الحماسية وكذلك الفلكلورية، وله جمهور واسع.

والفنان من مواليد عام 1956 متزوج وله 8 ابناء شق طريقه في مضمار الفن منذ اكثر من اربعة عقود.

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