دهوك تعيد فتح ابواب المولات وصالونات النساء ولكن بشروط

2020/05/04 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمحت خلية الازمة في محافظة دهوك باقليم كوردستان لمراكز التسويق "المولات" وصالونات الحلاقة النسائية بالعودة لمزاولة اعمالها مع مراعاة التدابير الوقائية.

و اعلنت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم الاثنين عن الخطة الثامنة للتسهلات ضمن الحظر التجوال التي فرض على المحافظة .

وتتضمن التسهيلات فتح ابواب المولات والتي عدد ها اربعة في المحافظة من الساعة التاسعة صباحا لغاية السابعة مساء ولكن وفق شروط صحية منها عدم فتح الكافيهات والعاب الاطفال ويسمح بالمطاعم فقط عن طريق دليفري .

وقررت الخلية ايضا السماح صالونات الحلاقة للنساء في مزاولة عملها من الساعة الثامنة صباحا والى السادسة مساء ايضا وفق شروط صحية وسيطبق هذه القرار اعتبارا من اليوم الرابع من ايار.

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