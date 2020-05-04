رفع الحجاب عن عقل النخب الإعلامية والتعليمية - نوال السعداوي

2020/05/04 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي لا ينقطع انبهار النخبة فى بلادنا بالديمقراطية فى أوروبا وأمريكا.



مهما كثرت وتعددت الفضائح المالية أو الجنسية أو الأخلاقية بشكل عام، من فساد، وتآمرات سياسية على البلاد الصغيرة مثل بلادنا، فإنهم ربما يوجهون لهم الانتقاد، لكنهم يظلون يعتبرون بلاد أوروبا وبلاد أمريكا نموذجا للأنظمة الديمقراطية، وقلعة من قلاع الحرية.إن الأنظمة الديمقراطية فى الغرب أو أمريكا لا تقل فسادًا عن الأنظمة فى الشرق ......





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