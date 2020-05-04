اعداد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ 3 ملايين ونصف

2020/05/04 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجّل رسميّاً ما يزيد على 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جميع أنحاء العالم.وأكثر من ثلاثة أرباع هذا العدد في أوروبا والولايات المتحدة.وسجلت 3,500,517 إصابة على الأقلّ، بينها 246,893 وفاة.وسُجّلت في أوروبا، وهي القارّة الأكثر تأثّراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة.وفي الولايات المتحدة سُجّلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة.[…]

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