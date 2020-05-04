ترامب يقول إنه سيكون امريكا لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام

2020/05/04 | 08:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية العام 2020.وقال ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في حديقة “ناشيونال مول” بواشنطن “نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام”.وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا […]

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