حدثان فلكيان يزينان سماء العالم هذا الأسبوع

2020/05/04 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من محبى مشاهدة النجوم والأحداث الفلكية المختلفة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة حدثين فلكيين هذا الأسبوع، فمن المقرر أن يصل الدش النيزكى Eta Aquarids أو إتا الدلويات إلى ذروته مساء اليوم الاثنين، فى حين أن القمر العملاق سيظهر بالسماء مساء الخميس.ووفقا لموقع “ميرور” البريطانى، سيكون الحدثان الفلكيان مرئيان بالعين المجردة، ما يعنى أنه لا توجد […]

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