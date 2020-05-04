ثمار الحصارات!

2020/05/04 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… تشرفت مع عدد من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين العرب، بالتوقيع على بيان شعبي للمطالبة برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة،وذلك من منطلق القناعة أن الحصارات التي تعمدت فرضها الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، لأهداف سياسية، لم تؤذ الحكومات أو تسقطها، ولكنها دمرت حياة الملايين من الشعوب […]

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