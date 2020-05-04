يوتيوب يطلق ميزة جديدة لتصفح مقاطع الفيديو

2020/05/04 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..وفرت خدمة مشاركة الفيديوهات يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة فيديوهات حول موضوع معين، بدون البحث بكلمة مفتاحية، بل ما يرشحه يوتيوب من مقاطع، وذلك من خلال ميزة الموضوعات Topics والتي ستعرض للمستخدم مقاطع فيديو ضمن للاهتمامات التى اختارها.وبحسب موقع The verge الأمريكى، فسيلاحظ المستخدم ظهور مجموعة مواضيع مقترحة على شكل كلمات […]

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