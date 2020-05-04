تدمير ست مضافات لداعش بثلاث مناطق شمال سامراء

2020/05/04 | 09:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ صلاح الدينأكدت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الاثنين، تدمير ست مضافات تابعة لداعش الإرهابي، بقذائف الهاون في مناطق حويجة البدعة ومسيرة والعباسية التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء المقدسة.وقال المتحدث الرسمي باسم سرايا السلام صفاء التميمي، إن "معلومات استخباراتية تم جمعها من قبل استخبارات العمليات أفادت بوجود ست مضافات في المناطق المذكورة".واضاف التميمي أن "قيادة القاطع أوعزت إلى الإسناد المدفعي والصاروخي والاختصاصات الساندة لإطلاق عملية نوعية اطلق عليها ثار الصائمين، وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية".وبين أنه "تم استهداف مضافات العدو بقنابر الهاونات مما أدى إلى وقوع إصابات دقيقة في صفوف العدو وفرار الآخرين وتدمير المضافات بالكامل حسب المصادر الموثوقة".

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