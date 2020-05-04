ديالى تعلن الحصيلة النهائية لضحايا هجوم داعش على قرى ناحية العظيم

2020/05/04 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول محلي في ديالى، الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لضحايا هجوم داعش على قرى ناحية العظيم.وقال مدير ناحية العظيم(65كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة النهائية لهجمات تنظيم داعش على نقاط المرابطة للحشد العشائري في عدة قرى في اطراف العظيم خلال الساعات الماضية بلغت 3 شهداء و6 جرحى […]

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