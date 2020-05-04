وضعوها بمصاف العباقرة.. طفلة سورية تبهر الألمانيين

2020/05/04 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الطفلة السورية “كريستينا الجرف” في ولاية مكلنبورغ الألمانية على المركز الأول في الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 12 عاما على مستوى الولاية المذكورة، كما فازت بـ(145 نقطة) في اختبار الذكاء والمنطق.والطفلة السورية كريستيانا من مواليد 2007 وهي ابنة الدكتور الصيدلي (فيصل الجرف) التي وصلت إلى ألمانيا في صيف عام2016 وإلى مدينة شفيرين عاصمة ولاية […]

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