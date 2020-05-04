2020/05/04 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن تحالف الفتح، الاثنين، أنه يتنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا لادانة رئيس الجمهورية بواحدة من ثلاث تهم ارتكبها، مؤكدا ان الشكوى التي اقيمت ضده لاتزال قائمة.وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الاسدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يجب ان يدان بواحدة من ثلاث وهي: لخيانة وانتهاك الدستور والحنث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: ننتظر ادانة المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية بواحدة من ثلاث تهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: ننتظر ادانة المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية بواحدة من ثلاث تهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).