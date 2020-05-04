2020/05/04 | 09:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الأنبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من تسعة محاور.. انطلاق عمليات أسود الصحراء غربي الأنبار وهذه القطعات المشاركة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من تسعة محاور.. انطلاق عمليات أسود الصحراء غربي الأنبار وهذه القطعات المشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).