التربية : حذف فصول دراسية من منهاج السادس الادبي

2020/05/04 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررتْ وزارةُ التربيةِ، الاثنين، حذفَ عددٍ من الفصول الدراسية من منهاج مرحلة السادس الاعدادي للفرع الادبي خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.وقالت معاون مدير عام المناهج الدراسية في الوزارة اسراء طالب في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية حددت عددا من الموضوعات التي تم حذفها من المنهاج المقرر شموله […]

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