مصادر لـ “العهد نيوز” : السنة والكرد اخبروا الكاظمي بانهم سيحضرون للبرلمان للتصويت على حكومته يوم غد

2020/05/04 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيز- بغداد- خاص افاد مصدر سياسي مطلع، بان القوى السياسية الكردية والسنية، اخبروا رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بانهم سيحضرون الى جلسة منح الثقة لحكومته يوم غد الثلاثاء المقبل.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الاتفاقات السياسية حول الحكومة، انتهت ، وانها ستمرر سريعا من مجلس النواب”.

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