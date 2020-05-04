الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” شمال شرق الدجيل

2020/05/04 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي، امس الأحد، تعرضا لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في ناحية السجلة شمال شرق قضاء الدجيل.

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