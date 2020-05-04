انطلاق عمية

2020/05/04 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة صباح اليوم الإثنين انطلاق عمليات "أسود الصحراء" لتفتيش مناطق واسعة في محافظة الانبار غربي العراق وصولا للحدود الدولية.

وقالت العمليات في بيان اليوم ان المناطق التي سيتم تفتيشها هي: ( وادي حوران، الحسينيات الكعره اچ٢وادي الحلكوم وصولا الى الحدود الدولية).

واوضح البيان انه اشتركت فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الانبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور باسناد طيران الجيش والقوه الجوية.

وتابع البيان ان هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

ونوه البيان الى ان لواء حشد حديثة تمكن من قتل ثلاثة قياديين من داعش في منطقة المدهم، وفجر عجلة تحمل عبوات ناسفة ضمن العملية.

يشار الى ان تنظيم داعش زاد في الاونة الاخيرة من هجماته ضد القوات الامنية والحشد الشعبي في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته بعد عام 2014 في تراجع ملحوظ للوضع الامني في تلك المناطق.

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