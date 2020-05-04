نائب سابق: نستغرب من ترشيح اسماء وزارية غير نزيهة من قبل الكاظمي

2020/05/04 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب السابق الشيخ منصور التميمي الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء المكلف الى الاتعاض من الازمات التي تمر بها البلاد والتخلي عن المحاصصة في اختيار الوزراء وتشكيل حكومة كفؤة قوية تنتعش العراق وتخرجه من هذه الازمات بأقل الخسائر وقال التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن العراق يستحق أن يعيش ولو […]

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