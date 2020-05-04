الحشد يعلن انطلاق عملية رمضان الثانية غرب الانبار

2020/05/04 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد، الاثنين، انطلاق عملية كبيرة غرب محافظة الأنبار بإسم “رمضان الثانية” للقضاء على خلايا داعش.وقال معاون قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن” العملية انطلقت من سبعة محاور مهمة وفق الأهداف المرسومة وتبدأ بالمحور الأول يشترك فيه قيادة عمليات الجزيرة المتمثل بالفرقة […]

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