انطلاق عملية”اسود الصحراء” من تسعة محاور لتعقب “داعش”

2020/05/04 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، عن انطلاق عمليات أسود الصحراء لتعقب خلايا “ داعش” من تسعة محاور.وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله صباح اليوم الإثنين عمليات أسود الصحراء لتفتيش مناطق( وادي حوران …الحسينيات الكعره اچ٢وادي الحلكوم وصولا الى الحدود الدولية)”.وأضاف البيان […]

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