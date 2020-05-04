2020/05/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

نفى البنك المركزي العراقي فرع اربيل ، الاثنين (04 ايار 2020)، تحويل اموال إلى إقليم كردستان، مبين...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ينفي تحويل أموال للإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ينفي تحويل أموال للإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).