خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل 3 قياديين بداعش ضمن عمليات ’’أسود الصحراء’’

2020/05/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، مقتل 3 قياديين بتنظيم داعش ضمن عمليات ’’أسود الصحراء’’، التي انطلقت صباح اليو، في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية، في بيان، انه "ضمن عملية اسود الصحراء التي انطلقت صباح اليوم، لواء حشد حديثة تمكن من قتل ثلاثة قياديين من عصابات داعش الارهابية في منطقة المدهم، وفجر عجلة تحمل عبوات ناسفة".





وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (04 ايار 2020)، انطلاق عمليات "أسود الصحراء"، لتفتيش عدة مناطق في محافظة الأنبار بمشاركة الحشد الشعبي والعشائري، وبتسعة محاور.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات أسود الصحراء لتفتيش مناطق( وادي حوران، الحسينيات الكعره اچ2 وادي الحلكوم وصولا الى الحدود الدولية)".

وأضافت أن "هذه العمليات اشتركت فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الانبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور بإسناد طيران الجيش والقوه الجوية".

وأوضح البيان أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

بغداد اليوم- الأنبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (04 ايار 2020)، انطلاق عمليات "أسود الصحراء"، لتفتيش عدة مناطق في محافظة الأنبار بمشاركة الحشد الشعبي والعشائري، وبتسعة محاور.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم - ديالى

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، استهداف اثنين من اهم خطوط الطاقة في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش استهدف مساء اليوم، اثنين من من اهم خطوط الكهرباء

بغداد اليوم - صلاح الدين

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، الاحد (3 ايار 2020)، 8 نقاط من اجل تعزيز الامن في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبارة في بيان، إنه "بعد اللقاء مع بعض القيادات الامنية في صلاح الدين خلال اليومين الماضي

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