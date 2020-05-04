لدغتها قاتلة.. دبابير آسيوية تغزو الولايات المتحدة

2020/05/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ساد قلق واسع في بعض مناطق الولايات المتحدة، وخصوصا في واشنطن، عقب ظهور "دبابير قاتلة" قادمة من آسيا، لأول مرة، وسط تخوفات من لدغاتها المميتة.

ويقول خبراء جامعة ولاية واشنطن، يبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهو أكبر الدبابير في العالم، وله لدغة قاتلة إذا لدغ الشخص أكثر من مرة، وأطلقوا عليها لقب "دبابير القتل".

ويمكن لهذه الدبابير التي تُعرف بأنها حشرات عدوانية أن تمحو مستعمرات النحل في غضون ساعات، ولها لسعات طويلة وقوية، بما يكفي لثقب خلايا النحل، وهي تتواجد بكثرة في المناخات المعتدلة والمدارية في شرق آسيا، وتقتل حوالي 50 شخصا سنويا.

وأكد العلماء رصد هذه التدابير في واشنطن لأول مرة، حين أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته ورؤوسها ممزقة، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل بشكل سريع.

بغداد اليوم- متابعة

قالت كوريا الجنوبية، الأحد، إن طلقات نارية عدة أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة، قرب الحدود بين البلدين.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من

بغداد اليوم- متابعة

نفت مصادر في الحرس الثوري الإيراني، السبت، الأنباء المتداولة حول "مقتل علي حاجي زادة"، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، في غارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية ، عن مصدر مطلع

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن السودان قد يتخذ قريبا إجراء يحظر "ختان الإناث"، في خطوة رحب بها حقوقيون ونشطاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سودانية مطلعة قولها إن كل شخص سيقوم بعملية "تشويه الأعضاء التناسلية الأ

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