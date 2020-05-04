مصرف الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

2020/05/04 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر نيسان.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، انه “تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.واشار الى ان “ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز […]

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