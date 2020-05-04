وزير التخطيط: 10 ملايين عراقي يحتاجون لتدخل مالي حكومي

2020/05/04 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، الاثنين، عن حاجة 10 ملايين فرد عراقي الى تدخل حكومي مالي بسبب أوضاعهم المعيشية، فيما كشف عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة وتتركز في محافظات الجنوب.وقال الدليمي في حوار صحافي تابعته /المعلومة/، إنه “وفقاً للمعطيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط المبنية على نتائج المسوح الاحصائية، فإن […]

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