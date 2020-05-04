القضاء: أهانة مؤسسات الدولة وموظفيها من جرائم الحق العام

2020/05/04 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن أهانة مؤسسات الدولة وموظفيها تعتبر من جرائم الحق العام.وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان […]

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