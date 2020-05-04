الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

2020/05/04 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر نيسان.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه :تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.وأضاف البيان أن “ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في […]

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