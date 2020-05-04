البيشمركة تحذر من عمليات “داعشية” في كردستان وتكشف عن “اوكار الفراغات”

2020/05/04 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، من إمكانية تنظيم “ داعش” الإجرامي شن عمليات إرهابية داخل إقليم كردستان العراق، فيما كشف عن مناطق فراغ استغلها التنظيم وقام بانشاء أوكار فيها.وقال ياور في حوار صحافي اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بخلاف خطر كورونا ما زال هناك خطر العمليات الإرهابية لتنظيم “ داعش” الإرهابي […]

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