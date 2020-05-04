مسؤولون يكشفون لـ”العهد نيوز” فساد بمشروع الديزلات بقيمة 60 مليار دينار في صلاح الدين

2020/05/04 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون محليون ان مشروع ديزلات بلد الكهربائي جنوب صلاح الدين الذي انشأ عام 2013 كان محرقة لـ60مليار دينار بسبب الفساد وقال عضو المجلس المحلي لقضاء بلد تارخ عبد العظيم في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “النزاهة والجهات المعنية وبعد مرور 7 اعوام على انشاء المشروع لم تحاسب الفاسدين الذين تعاقدوا مع الشركة المنفذة للمشروع الذي […]

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